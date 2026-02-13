Политолог: нельзя позволить Трампу «съесть» Кубу

Эксперт в своем телеграм-канале поясняет, что Куба является символом сопротивления политике Соединенных Штатов, который Вашингтон не тронул даже на пике однополярности.
Шансы спасти Кубу есть, и немаленькие. Первым шагом могут стать поставки нефти на остров и экономическая помощь Гаване. Но куда более эффективным станет возвращение российского военного присутствия на кубинской территории.
Аналитик напоминает, что в 2002 году для укрепления отношений с Вашингтоном Москва закрыла центр электронной разведки в Лурдесе. А в начале 1990-х с острова был выведен российский военный контингент. По мнению Пилько, России необходимо вернуться на Кубу.
Постоянное российское военное присутствие на Кубе для России не менее значимо, чем в Сирии или африканских странах. Причем для этого не нужны сверхусилия: одной мотострелковой бригады с дивизионом ПВО и эскадрильей истребителей вполне будет достаточно для того, чтобы американская интервенция в отношении Кубы не состоялась.
Однако реализация данного решения может стать точкой напряжения в диалоге США и РФ. Глава Белого дома Дональд Трамп может расценить возвращение российских военных на Кубу как враждебный шаг Москвы, который может повредить «духу Анкориджа».
По мнению эксперта, на отношения Москвы и Вашингтона негативно влияют американские действия в отношении Венесуэлы и Ирана, а также атака США на экспорт российской нефти. Поддержка Кубы будет способствовать укреплению имиджа России как субъектного игрока в мировой политике, резюмирует Пилько.