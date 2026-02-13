Политолог: нельзя позволить Трампу «съесть» Кубу

Постоянное российское военное присутствие на Кубе для России не менее значимо, чем в Сирии или африканских странах. Причем для этого не нужны сверхусилия: одной мотострелковой бригады с дивизионом ПВО и эскадрильей истребителей вполне будет достаточно для того, чтобы американская интервенция в отношении Кубы не состоялась.