«Я не говорю, что это завтра будет». Лукашенко сказал, к чему должны быть готовы в Беларуси

Лукашенко сказал, к чему должны быть готовы в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на 227-й общевойсковом полигоне в Борисовском районе в пятницу, 13 февраля, сказал, к чему должны быть готовы в Беларуси. Подробности пишет БелТА.

Глава Беларуси обратил внимание на важность проведения проверок боеготовности Вооруженных Сил для поддержания на высоком уровне выучки войск.

— Проверку проходят все. И даже министр обороны и госсекретарь, — заявил Александр Лукашенко.

По словам президента, зимой проверке подвергнут всех.

— Я не говорю, что это завтра будет. Но и не могу сказать, что этого не будет вообще, — подчеркнул глава государства.

Лукашенко добавил, что в стране должны быть готовы к любому развитию событий.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, о чем давно предупреждал белорусов.

Тем временем Лукашенко сказал, где в Беларуси завтра может произойти катастрофа.

Кроме того, МИД РФ указал на планы Запада оторвать Беларусь от России: «Сделать любыми способами».

