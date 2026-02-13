«Я не говорю, что это завтра будет». Лукашенко сказал, к чему должны быть готовы в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на 227-й общевойсковом полигоне в Борисовском районе в пятницу, 13 февраля, сказал, к чему должны быть готовы в Беларуси. Подробности пишет БелТА.
Глава Беларуси обратил внимание на важность проведения проверок боеготовности Вооруженных Сил для поддержания на высоком уровне выучки войск.
— Проверку проходят все. И даже министр обороны и госсекретарь, — заявил Александр Лукашенко.
По словам президента, зимой проверке подвергнут всех.
— Я не говорю, что это завтра будет. Но и не могу сказать, что этого не будет вообще, — подчеркнул глава государства.
Лукашенко добавил, что в стране должны быть готовы к любому развитию событий.
