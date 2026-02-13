Politico: США не дадут Украине гарантии безопасности без заключения мира с РФ

По словам американского чиновника высокого ранга, президент США Дональд Трамп таким образом пытается использовать гарантии безопасности как рычаг давления на Владимира Зеленского. «Он хочет согласовать и закрепить многие моменты, прежде чем подписывать соглашение. Он не хочет подписывать его просто так, а тем более, если оно помешает переговорам, то какой в этом смысл?» — приводит его слова издание.