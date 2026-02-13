Политолог оценил способность Киева расплатиться по кредитам с Евросоюзом

По мнению эксперта, если консерваторы европейских стран объединятся с Венгрией, Словакией, то смогут предпринять меры, которые заставят Киев расплатиться по долгам, например, заблокировать какие-то важные поставки, голосовать за проукраинские резолюции в европейских институтах. Журавлев добавил, что расклад сил в Европе также может изменить смена правящей партии в ФРГ — если там победит «Альтернатива для Германии», то поддержка Зеленского существенно ослабнет.