Политолог оценил способность Киева расплатиться по кредитам с Евросоюзом

В Европе не все уверены в том, что Украина расплатится по кредитам, как требуют условия их предоставления. Некоторые европейские политики сомневаются, что Киев вернет деньги. О том, что Украина не планирует возвращать кредит в сумме 90 млрд евро от Евросоюза, ранее заявил глава правящей партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что Украина — крупная страна, ресурсы которой впоследствии позволят медленно, с выплатой процентов, но погасить долги. При этом Журавлев отметил, что Киев способен обосновать отказ от возврата займов.
«Украина сама себе объяснила, что она щит Запада против варварской России, и, следовательно, считает, что деньги, которые ей дают, — это не кредиты, это оплата тех услуг, которые Украина предоставляет Западу, в первую очередь Европе, вот пусть и платит», — объяснил эксперт.
Политолог обратил внимание, что в Европе консервативные политики имеют другую позицию — они считают, что если украинцы приняли деньги, то должны впоследствии их вернуть. Он добавил, что Франция — страна мелких буржуа, которые остро воспринимают отказ от исполнения финансовых обязательств.
Журавлев уточнил, что представители центрально-либеральных течений, к которым принадлежит президент Эмманюэль Макрон, не будут афишировать, что не намерены требовать возврата денег с Украины, потому что украинцы воюют с Россией, а ослабление Москвы для них важнее, чем финансы.
По мнению эксперта, если консерваторы европейских стран объединятся с Венгрией, Словакией, то смогут предпринять меры, которые заставят Киев расплатиться по долгам, например, заблокировать какие-то важные поставки, голосовать за проукраинские резолюции в европейских институтах. Журавлев добавил, что расклад сил в Европе также может изменить смена правящей партии в ФРГ — если там победит «Альтернатива для Германии», то поддержка Зеленского существенно ослабнет.
Ранее стало известно, что заем Украине в размере 90 млрд евро, которые ЕС намерен передать Киеву, не покроет потребностей украинской стороны. Ситуация не исправится, даже если поступит кредитный транш на восемь млрд долларов от МВФ.