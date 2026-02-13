Сформирован новый состав Общественной палаты Нижнего Новгороде

В Нижнем Новгороде завершилось формирование городской Общественной палаты первого созыва. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода. На первых двух этапах 24 кандидата были утверждены главой города Юрием Шалабаевым и городской Думой, после чего уже избранные члены палаты путем рейтингового голосования отобрали еще 12 человек из общего списка претендентов.