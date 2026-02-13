Сформирован новый состав Общественной палаты Нижнего Новгороде

В Нижнем Новгороде завершилось формирование городской Общественной палаты первого созыва. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода. На первых двух этапах 24 кандидата были утверждены главой города Юрием Шалабаевым и городской Думой, после чего уже избранные члены палаты путем рейтингового голосования отобрали еще 12 человек из общего списка претендентов.
Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян подчеркнул, что новый созыв «большого» Нижнего Новгорода будет активно взаимодействовать с жителями разных территорий. В состав объединения вошли профессионалы как из областного центра, так и из Кстова, что позволит более эффективно учитывать интересы всех районов при принятии общественно значимых решений.
Полный список членов Общественной палаты опубликован на официальном сайте городской администрации. Первое организационное заседание обновленного состава планируется провести уже 26 февраля. Ожидается, что на нем будут определены приоритетные направления работы и структура профильных комиссий.
