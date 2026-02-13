Экономика, туризм, сельское хозяйство: озвучены приоритеты развития Андижанской области

Отмечено, что жилищный вопрос в Андижане остается актуальным. В этом году планируется построить 54 многоквартирных дома в массиве «Янги Узбекистон» и еще 158 в других локациях. Внедрение системы «готовая к строительству земля» сократит запуск проектов со 120 до 30 дней, а в Джалакудукском районе стартует пилотное современное жилищное строительство по этой модели.