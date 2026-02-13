Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы и стрельба в Севастополе — власти сделали предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Гранатометание, реактивное бомбометание, а также стрельбы из различных видов оружия в Севастополе запланированы флотом в качестве отработки навыков по борьбе с диверсантами. Из-за этого в городе может быть громко. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами», — сказано в сообщении.

По информации губернатора, маневры будут проходить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи.

«Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание», — уточнил Михаил Развожаев.

В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.