Взрывы и стрельба в Севастополе — власти сделали предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Гранатометание, реактивное бомбометание, а также стрельбы из различных видов оружия в Севастополе запланированы флотом в качестве отработки навыков по борьбе с диверсантами. Из-за этого в городе может быть громко. Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.