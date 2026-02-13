Взрывы и стрельба в Севастополе — власти сделали предупреждение

«Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами», — сказано в сообщении.
По информации губернатора, маневры будут проходить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи.
«Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание», — уточнил Михаил Развожаев.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.