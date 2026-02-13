Ричмонд
Jpost: между Трампом и президентом Израиля возникла публичная перепалка из-за судьбы Нетаньяху

Президент Израиля Ицхак Герцог отреагировал на очередной бесцеремонный призыв президента США Дональда Трампа помиловать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет израильская газета The Jerasalem Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в четверг Трамп в Белом доме призвал Герцога помиловать Нетаньяху, заявив, что Герцогу должно быть «стыдно» за то, что он до сих пор этого не сделал.

Президент Израиля отказывается помиловать Нетаньяху. Этому человеку должно быть стыдно за себя. Народ Израиля должен пристыдить своего президента за то, что он не помиловал Нетаньяху. Он поступает недостойно. Он должен это сделать.

Дональд Трамп
президент США

Комментарии Трампа дошли до Герцога, когда он на борту коммерческого авиалайнера возвращался из Австралии после четырехдневного официального визита. Как утверждает Jpost, во время полета Герцог собрал своих советников, чтобы на высоте 9000 километров сформулировать ответ Трампу.

В письменном заявлении Герцога, распространенном с борта самолета, говорится, что просьба Нетаньяху о помиловании сейчас находится в Министерстве юстиции Израиля. Для начала Герцог должен получить юридическое заключение Минюста и только после этого примет окончательное решение.

Только после завершения этого процесса президент рассмотрит запрос в соответствии с законом, интересами государства и своей совестью — без какого-либо влияния со стороны, внешнего или внутреннего давления любого рода.

заявление Офиса президента Израиля

Также в заявлении подчеркивается, что, хотя президент Израиля «ценит президента США за его значительный вклад в государство Израиль и его безопасность», Израиль остается «суверенным государством, управляемым верховенством закона».

На вопрос одного из журналистов, летевших одним рейсом с президентом, о его личной реакции на вмешательство Трампа Герцог ответил:

Если мне не изменяет память, я пока президент Израиля.

Ицхак Герцог
президент Израиля
