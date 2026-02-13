Jpost: между Трампом и президентом Израиля возникла публичная перепалка из-за судьбы Нетаньяху

Согласно статье, в четверг Трамп в Белом доме призвал Герцога помиловать Нетаньяху, заявив, что Герцогу должно быть «стыдно» за то, что он до сих пор этого не сделал.
Президент Израиля отказывается помиловать Нетаньяху. Этому человеку должно быть стыдно за себя. Народ Израиля должен пристыдить своего президента за то, что он не помиловал Нетаньяху. Он поступает недостойно. Он должен это сделать.
Комментарии Трампа дошли до Герцога, когда он на борту коммерческого авиалайнера возвращался из Австралии после четырехдневного официального визита. Как утверждает Jpost, во время полета Герцог собрал своих советников, чтобы на высоте 9000 километров сформулировать ответ Трампу.
В письменном заявлении Герцога, распространенном с борта самолета, говорится, что просьба Нетаньяху о помиловании сейчас находится в Министерстве юстиции Израиля. Для начала Герцог должен получить юридическое заключение Минюста и только после этого примет окончательное решение.
Только после завершения этого процесса президент рассмотрит запрос в соответствии с законом, интересами государства и своей совестью — без какого-либо влияния со стороны, внешнего или внутреннего давления любого рода.
Также в заявлении подчеркивается, что, хотя президент Израиля «ценит президента США за его значительный вклад в государство Израиль и его безопасность», Израиль остается «суверенным государством, управляемым верховенством закона».
На вопрос одного из журналистов, летевших одним рейсом с президентом, о его личной реакции на вмешательство Трампа Герцог ответил:
Если мне не изменяет память, я пока президент Израиля.