В Воронежской области вводятся новые правила для беспилотников

Согласно обновленным правилам эксплуатации беспилотных авиационных систем (БВС), все беспилотные аппараты массой от 0,15 до 30 кг теперь подлежат обязательной регистрации. Каждому устройству будет присвоен индивидуальный идентификационный номер. Исключение сделано только для легких моделей весом менее 0,25 кг. О вступлении в силу Постановления Правительства РФ от 2 февраля 2026 г. № 83 региональное министерство промышленности и транспорта сообщило 13 февраля.