В Воронежской области вводятся новые правила для беспилотников

Согласно обновленным правилам эксплуатации беспилотных авиационных систем (БВС), все беспилотные аппараты массой от 0,15 до 30 кг теперь подлежат обязательной регистрации. Каждому устройству будет присвоен индивидуальный идентификационный номер. Исключение сделано только для легких моделей весом менее 0,25 кг. О вступлении в силу Постановления Правительства РФ от 2 февраля 2026 г. № 83 региональное министерство промышленности и транспорта сообщило 13 февраля.
Этот документ также вносит существенные изменения в стандарты контроля для владельцев дронов. Так, еще одним нововведением стали требования к техническому оснащению беспилотников. Операторы теперь обязаны подключать свои аппараты к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» для передачи необходимых данных.
— С начала весны 2026 года для всех БВС весом от 0,25 до 30 кг наличие оборудования удаленного мониторинга станет обязательным. Эта аппаратура позволит в режиме реального времени фиксировать категорию беспилотника, его точные координаты и высоту полета, — уточнили в профильном ведомстве.