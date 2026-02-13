Ричмонд
Европеист оценил шансы на военное столкновение Франции и Нигера

Франция и Нигер вряд ли вступят в прямое военное противостояние после того, как власти африканского государства объявили о вступлении в войну с Парижем. Однако французы могут продолжить дестабилизировать политическую ситуацию в Нигере для смены режима. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, европеист Сергей Федоров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт напомнил, что ранее Нигер находился под французским влиянием, в стране располагалась военная база французской армии, но несколько лет назад африканцы расторгли сотрудничество, что вызывало недовольство в Париже.

«Что значит заявление, что Нигер объявил Франции войну? Париж, может быть, пытался дестабилизировать политическую ситуацию, поддерживая те или иные группировки в африканской стране. Возможно, после этого власти стали рассуждать о войне. Но как они будут воевать без границ, не совсем понятно», — высказался собеседник NEWS.ru.

По мнению политолога, заявление об объявлении войны — это декларация, что правительство Нигера недовольно вмешательством Франции во внутреннюю политическую жизнь страны. Федоров допустил, что оппозиция при поддержке Парижа может в дальнейшем пытаться захватить власть.

Политолог уточнил, что отправка своего воинского контингента в Африку для Франции невозможна, в том числе и потому, что военная операция в Нигере может завершиться провалом, а Париж уже покинул регион с репутационным ущербом из-за неудачи военной операции в Сахеле.

Эксперт подчеркнул, что объявление войны Франции для властей Нигера — важный момент, который является оценкой ситуации, но Париж на крупномасштабную операцию в Африке в одиночку не отважится.

Об объявлении войны Франции ранее сообщил начальник военного штаба Нигера Амаду Ибро. Во Франции в ответ заявили, что французская интервенция в Нигер не планируется.