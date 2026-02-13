Назначен новый глава Службы государственной охраны Молдовы

По данным службы госохраны, Харя обладает более, чем 20-летним опытом работы в Министерстве обороны Республики Молдова.
В министерстве он занимал руководящие должности в области оборонного планирования, оборонной политики и руководства миротворческими подразделениями.
«На протяжении своей карьеры он участвовал в международных и национальных миротворческих миссиях, в том числе в рамках операций ООН в Кот-д’Ивуаре (UNOCI) и Сирии (UNDOF). Александр Хареа является выпускником Военного училища “Александру чел Бун” и Государственного университета Молдовы, а также имеет степень магистра стратегических исследований, полученную в Военном колледже армии США», — говорится в пресс-релизе службы госохраны.
Указ о назначении был подписан главой государства 12 февраля.
Напомним, прошлый начальник Государственной службы охраны и защиты Василе Попа покинул свою должность 12 ноября 2025 года. Вместе с ним ушел в отставку и его заместитель Виталий Лупашку.