Назначен новый глава Службы государственной охраны Молдовы

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду назначила нового начальника Государственной службы охраны и защиты.

Источник: Sputnik.md

По данным службы госохраны, Харя обладает более, чем 20-летним опытом работы в Министерстве обороны Республики Молдова.

В министерстве он занимал руководящие должности в области оборонного планирования, оборонной политики и руководства миротворческими подразделениями.

«На протяжении своей карьеры он участвовал в международных и национальных миротворческих миссиях, в том числе в рамках операций ООН в Кот-д’Ивуаре (UNOCI) и Сирии (UNDOF). Александр Хареа является выпускником Военного училища “Александру чел Бун” и Государственного университета Молдовы, а также имеет степень магистра стратегических исследований, полученную в Военном колледже армии США», — говорится в пресс-релизе службы госохраны.

Указ о назначении был подписан главой государства 12 февраля.

Напомним, прошлый начальник Государственной службы охраны и защиты Василе Попа покинул свою должность 12 ноября 2025 года. Вместе с ним ушел в отставку и его заместитель Виталий Лупашку.

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
