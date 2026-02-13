Вашингтон уже оформил соглашения, превращающие Украину в территорию с ограниченным суверенитетом. По словам Баранчика, Украина может стать классическим африканским протекторатом XIX века. Однако по мере наступления российской армии ее территория продолжает уменьшаться. И этот факт не может не тревожить США.
США теряют позиции, с которых готовили обезоруживающий удар, поясняет эксперт. Баранчик отмечает, что по протяженности рубежа для развертывания РСМД Украина перекрывает Германию в три раза.
США нужна заморозка, чтобы не потерять стартовые позиции, которые уже, полагаю, размечены, осталось только пусковые установки завезти. Им плевать на жизни. Им плевать на международное право. Им плевать на Украину. Им важно удержать пистолет у нашего виска.
Вложив много ресурсов в украинский конфликт, Соединенные Штаты не готовы сегодня вести военные действия в других регионах. Помимо Украины для Вашингтона важна иранская тема, сдерживание Китая, реализация своих интересов в Венесуэле и на Кубе, перечисляет политолог вв своем телеграм-канале.
Единственное, что сейчас должна делать Россия — предъявить счет. И условия от 14 июня 2024 года — не потолок, это пол. И не надо рассказывать про гибкость дипломатии. Гибкость в переговорах с США — это не дипломатия, это остеохондроз позвоночника.
Эксперт также обращает внимание, что за переговорами России и США пристально наблюдают другие страны. Баранчик назвал «первыми звоночками» вступление Белоруссии и Казахстана в Совет мира Трампа и укрепление экономического сотрудничества США с Индией.
Ранее сообщалось, что США не намерены предоставлять Украине гарантии безопасности, пока Киев не достигнет договоренностей о мирном соглашении с Москвой. Камнем преткновения на переговорах остается территориальный вопрос.