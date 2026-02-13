Политолог раскрыл, почему США снижают активность в урегулировании на Украине

Американцам не нужен мир на Украине — им нужен тайм-аут. Об этом пишет политолог Юрий Баранчик. По его мнению, Вашингтону необходима пауза на украинском театре военных действий, чтобы перебросить силы на Ближний Восток. И это далеко не все причины, по которым США снижают активность на украинском треке.