Рябков: действия США показывают, что ДСНВ был написан правильно

«Хочу сказать, что и в первый срок президентства Трампа, когда склонности к подобным шуткам было меньше, чем сейчас, — и тогда мы слышали, что его администрацию ДСНВ не устраивает. И уже тогда мы видели в этом признак того, что документ был написан правильно», — отметил замминистра.