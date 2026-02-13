Ричмонд
Рябков: действия США показывают, что ДСНВ был написан правильно

Замглавы МИД РФ отметил, что договор носил сбалансированный характер, не содержал никаких односторонних уступок и поддерживал четко выверенный баланс интересов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Заявления и действия администрации президента США Дональда Трампа показывают, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружениий (ДСНВ) был составлен правильно. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В частности, так он отреагировал на шутку корреспондента ТАСС о том, что американский лидер тут же бы согласился продлить ДСНВ, если бы соглашение переименовали в «Договор о глобальной безопасности и стабильности имени Дональда Трампа».

«Хочу сказать, что и в первый срок президентства Трампа, когда склонности к подобным шуткам было меньше, чем сейчас, — и тогда мы слышали, что его администрацию ДСНВ не устраивает. И уже тогда мы видели в этом признак того, что документ был написан правильно», — отметил замминистра.

В частности, подчеркнул Рябков, ДСНВ носил сбалансированный характер, не содержал никаких односторонних уступок и поддерживал четко выверенный баланс интересов.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — последний из международно-правовых ограничителей развертывания ядерного оружия — истек 5 февраля по вине Вашингтона, не пожелавшего его продлевать. Соединенные Штаты предлагали распространить ограничения по договору на Китай.

Президент России Владимир Путин предлагал США продолжить соблюдать ограничения по СНВ еще в течение года после окончания действия договора. В вопросе участия Китая Москва исходит из того, что это дело Пекина, и уважает любое решение китайской стороны. При этом Россия подчеркивала, что если и расширять сферу действия ДСНВ, то на союзников США по НАТО, обладающих ядерным оружием, — Великобританию и Францию, — чей ядерный потенциал ни в одном договоре по стратегической стабильности не учтен.

