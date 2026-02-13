Кремль анонсировал новые переговоры по Украине на следующей неделе

Следующий раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта пройдет на следующей неделе, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».
Он заверил, что Кремль проинформирует о точной дате и сроках.
О проведении нового раунда переговоров на следующей неделе ранее сообщили источники Politico. По сведениям издания, встреча может состояться в Абу-Даби или Майами. На ней, по мнению неназванных американских чиновников, «можно будет добиться какого-то прогресса».
Накануне МИД России заявил, что сроки и место следующей встречи по Украине не будут объявлять до согласования сторонами.
Предыдущий раунд переговоров по урегулированию конфликта прошел в Абу-Даби