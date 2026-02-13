Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль анонсировал новые переговоры по Украине на следующей неделе

Как заверил Песков, Кремль проинформирует позднее о точной дате и сроков запланированных переговоров. Прошлый раунд прошел в Абу-Даби 4—5 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Следующий раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта пройдет на следующей неделе, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».

Он заверил, что Кремль проинформирует о точной дате и сроках.

О проведении нового раунда переговоров на следующей неделе ранее сообщили источники Politico. По сведениям издания, встреча может состояться в Абу-Даби или Майами. На ней, по мнению неназванных американских чиновников, «можно будет добиться какого-то прогресса».

Накануне МИД России заявил, что сроки и место следующей встречи по Украине не будут объявлять до согласования сторонами.

Предыдущий раунд переговоров по урегулированию конфликта прошел в Абу-Даби 4—5 февраля. В ней приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавил начальник ГУ ГШ ВС РФ Игорь Костюков, а украинскую — глава офиса президента Кирилл Буданов.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше