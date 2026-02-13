Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 13 февраля: главное

Очередной раунд переговоров по Украине планируется на следующей неделе.
Есть договоренность, что он, действительно, состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем.
РФ и США обсуждают возможное экономическое сотрудничество, но до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о конкретике.
Есть американские компании, которые хотят вернуться на российский рынок.
РФ не отказывалась от доллара, это США ограничили возможность его использования.
Доллару придется выигрывать конкуренцию с нацвалютами, если США откажутся от ограничений для его использования РФ.
РФ пока не определилась насчет участия в Совете мира, вопрос пока в проработке у МИД.
Россия пока единственная страна в мире, решившая выделить 1 млрд долларов для помощи Палестине.
Москва и Минск координируются по широкому кругу вопросов в формате Союзного государства, в том числе по внешней политике.
Кремль не обладает точной информацией об остановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба».
Нет, это я не могу сказать. Это нужно обращаться в наше Минэнерго или к компании, которая обеспечивает прокачку. Здесь точной информацией мы не располагаем.
13 февраля Владимир Путин проведет встречу с протоиереем Александром Ткаченко, возглавляющим фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра».