Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 13 февраля: главное

Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов, публикуем пересказ основных заявлений.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Очередной раунд переговоров по Украине планируется на следующей неделе.

Есть договоренность, что он, действительно, состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

РФ и США обсуждают возможное экономическое сотрудничество, но до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о конкретике.

Есть американские компании, которые хотят вернуться на российский рынок.

РФ не отказывалась от доллара, это США ограничили возможность его использования.

Доллару придется выигрывать конкуренцию с нацвалютами, если США откажутся от ограничений для его использования РФ.

РФ пока не определилась насчет участия в Совете мира, вопрос пока в проработке у МИД.

Россия пока единственная страна в мире, решившая выделить 1 млрд долларов для помощи Палестине.

Москва и Минск координируются по широкому кругу вопросов в формате Союзного государства, в том числе по внешней политике.

Кремль не обладает точной информацией об остановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Нет, это я не могу сказать. Это нужно обращаться в наше Минэнерго или к компании, которая обеспечивает прокачку. Здесь точной информацией мы не располагаем.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

13 февраля Владимир Путин проведет встречу с протоиереем Александром Ткаченко, возглавляющим фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра».

