Лукашенко оценил стрельбы в рамках проверки вооруженных сил словами «так себе»

Отвечая на вопрос о ходе внезапной проверки, которая проводится в ВС Белоруссии по поручению главы государства, Хренин отметил, что подводить итоги пока преждевременно. «Главнокомандующий лично проверил боеготовность вооруженных сил, посмотрел район размещения и командный пункт батальона, заслушал доклад командира, оценил возможность размещения и быт военнослужащих», — рассказал глава Минобороны. Кроме того, президент проверил уровень огневой выучки военнослужащих. «Да, один стрелок не очень хорошо отстрелял, другой — получше. Но это так и будет [в случае боестолкновения]. Кто-то лучше подготовлен, кто-то хуже», — признал министр.