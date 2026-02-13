Лукашенко оценил стрельбы в рамках проверки вооруженных сил словами «так себе»

МИНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко словами «так себе» оценил уровень проведенных в пятницу учебных стрельб и пообещал «драть шкуру» с комбатов. Об этом сообщило агентство БелТА.
В пятницу лидер республики в рамках внезапной проверки вооруженных сил посещает 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе Минской области. Как сообщило агентство, глава государства посетил стрельбище, где проходили учебные стрельбы из гранатомета и автоматического оружия. Планировалось также выполнить учебные стрельбы из вооружения бронетранспортеров, однако густой туман внес свои коррективы.
Подводя итоги, президент отметил, что хотел увидеть воочию, насколько войска подготовлены для ведения боевых действий. «Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе. Волнуются, конечно, — президент стоит за спиной. Я понимаю, что волнение определенное есть. Ну, так на так — где-то попали, где-то промахнулись», — поделился глава государства.
«Пускай работают дальше. Мы посмотрим, как твою жизнь усложнить, — заявил Лукашенко, обращаясь к министру обороны Виктору Хренину. — Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся. Ну, а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть».
Отвечая на вопрос о ходе внезапной проверки, которая проводится в ВС Белоруссии по поручению главы государства, Хренин отметил, что подводить итоги пока преждевременно. «Главнокомандующий лично проверил боеготовность вооруженных сил, посмотрел район размещения и командный пункт батальона, заслушал доклад командира, оценил возможность размещения и быт военнослужащих», — рассказал глава Минобороны. Кроме того, президент проверил уровень огневой выучки военнослужащих. «Да, один стрелок не очень хорошо отстрелял, другой — получше. Но это так и будет [в случае боестолкновения]. Кто-то лучше подготовлен, кто-то хуже», — признал министр.
16 января в Вооруженных силах (ВС) Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко началась внезапная масштабная проверка. 26 января Хренин сообщил, что в ВС также началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Глава ведомства пояснил, что проверка по плану Минобороны и Генштаба и проходящая с 16 января проверка по распоряжению президента — это параллельные, не связанные между собой мероприятия.