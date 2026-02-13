Рютте: в Европе произошла смена настроений

«В Европе произошла колоссальная смена настроений. Десятилетиями США жаловались на недостаток военных расходов в Европе. Вчера на встрече министров обороны НАТО я увидел огромные перемены — Европа готова взять в свои руки собственную безопасность и сама отвечать за свою оборону», — заявил Рютте, сделав отсюда вывод, что это «сделает НАТО сильнее».