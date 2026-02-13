Рютте: в Европе произошла смена настроений

БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Колоссальная смена настроений произошла в Европе, которая повернулась к военной политике. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен перед трансатлантическим форумом Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене.
«В Европе произошла колоссальная смена настроений. Десятилетиями США жаловались на недостаток военных расходов в Европе. Вчера на встрече министров обороны НАТО я увидел огромные перемены — Европа готова взять в свои руки собственную безопасность и сама отвечать за свою оборону», — заявил Рютте, сделав отсюда вывод, что это «сделает НАТО сильнее».
Как ранее отмечала газета Politico, предстоящая Мюнхенская конференция по безопасности 2026 года запланирована как способ консолидации сил, настроенных на милитаризацию Европы и долгосрочное закрепление курса на новое военное противостояние с Россией, на чем настаивают атлантические элиты.
Форум ХСС обычно предваряет Мюнхенскую конференцию по безопасности и служит для последней сверки позиций членов доминирующей в Европе политической группировки — Европейской народной партии, одним из ключевых членов которой является германский ХСС.