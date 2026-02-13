Ричмонд
Песков: следующая встреча РФ, США и Украины пройдет на следующей неделе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет на следующей неделе. Ранее газета Politico писала, что встреча может состоятся в Абу-Даби или Майами, а президент Украины Владимир Зеленский говорил, что стороны встретятся 17−18 февраля в США. Что будут обсуждать на переговорах — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Следующая трехсторонняя встреча России, Украины и США состоится уже на следующей неделе. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с обсуждениями. Он предполагал, что встреча пройдет в Абу-Даби или Майами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о встрече, но назвал другое место и уточнил сроки. Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17−18 февраля.

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Новый раунд также состоится в трехстороннем формате РФ — США — Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал ранее, что следующий раунд переговоров может пройти в США 17−18 февраля.

На встрече, как заявили Politico неназванные американские чиновники, «можно будет добиться какого-то прогресса».

«Обе стороны довольно сильно укрепились в своих позициях, но, думаю, все чувствуют, что есть, куда двигаться», — добавил собеседник Politico.

Издание также раскрыло, что Вашингтон дал Киеву понять, что не предоставит Украине гарантии безопасности до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение с Россией. Однако, по словам одного из источников газеты, речь не идет о давлении на украинскую сторону. Собеседник Politico уточнил, что президент США Дональд Трамп стремится «уладить и закрепить множество вопросов, прежде чем подписывать соглашение».

«Он не хочет его просто подписать, ведь если это помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в этом смысл?» — задался вопросом источник издания.

Трамп устал договариваться.

В то же время журнал The Atlantic сообщил, что глава Белого дома уже в ближайшие несколько недель может выйти из процесса урегулирования конфликта на фоне приближающихся выборов в американский конгресс.

«Он может решить, что переговоры стали для него политическим проигрышем. Тогда он может уйти, возложив вину за провал дипломатии на неуступчивость одной или обеих сторон», — говорится в публикации.

Журнал подчеркнул, что в последний год Киев всячески демонстрировал готовность к компромиссам, однако в последнее время почувствовал, что время на исходе. Ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского опасается, что окно для заключения сделки с Москвой скоро закроется, и, если к весне не удастся договориться о прекращении конфликта, Украине грозят годы затяжных сражений.

Politico отмечала, что процесс мирного урегулирования «зашел в тупик», так как Москва твердо настаивает на своих требованиях о выводе ВСУ с территории Донбасса, а Украина не собирается уступать.

«Дипломатия постоянно следует знакомому циклу: Трамп устанавливает крайний срок для прекращения боевых действий, Украина спешит принять участие, а Россия колеблется, но в последний момент предлагает начать переговоры. Затем обсуждения заходят в тупик, потому что обе стороны не могут решить разногласия», — говорилось в публикации.

Что будут осуждать на переговорах?

Высокопоставленный чиновник в беседе с Politico отмечал, что территориальный вопрос по-прежнему остается «главным камнем преткновения». Москва и Киев настаивают на своих позициях, однако «продвижение вперед» все же есть.

«Двое советников [президента Украины Владимира Зеленского] рассказали, что Украина, возможно, готова сделать самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над землями на востоке», — писал The Atlantic.

Сам Зеленский ранее рассказывал, что новый раунд переговоров будет посвящен обсуждению территориального вопроса. При этом он уточнил, что ни российская, ни украинская сторона не в восторге от идеи создания свободной экономической зоны, которую предлагали США.

В России при этом ход переговоров открыто не комментируют. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва хранит «вежливое молчание как приличные люди», так как переговоры любят тишину.

