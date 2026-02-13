Песков: следующая встреча РФ, США и Украины пройдет на следующей неделе

Издание также раскрыло, что Вашингтон дал Киеву понять, что не предоставит Украине гарантии безопасности до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение с Россией. Однако, по словам одного из источников газеты, речь не идет о давлении на украинскую сторону. Собеседник Politico уточнил, что президент США Дональд Трамп стремится «уладить и закрепить множество вопросов, прежде чем подписывать соглашение».