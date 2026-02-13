Рютте рассказал, куда милитаризация Германии ведет Европу

БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что курс на милитаризацию Германии, который взяло руководство этой страны, «ведет Европу в правильном направлении».
«Германия сейчас планирует в 2029 году потратить на оборону вдвое больше, чем в 2021 году. Вы увеличите свои расходы на оборону, они превысят 150 миллиардов евро. Это ведет Европу в правильном направлении. Именно такое руководство нам нужно от Германии, и вы обеспечиваете его своим правительством», — заявил генсек на Мюнхенской конференции по безопасности.
