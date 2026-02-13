Доманьский: запрет Украины на экспорт металлолома ударил по оборонке Польши

По словам министра, вопрос экспорта металлолома с Украины критичен для обороноспособности страны, поскольку примерно половина всей производимой в Польше стали выплавляется именно из этого сырья. Он подчеркнул, что сталелитейная промышленность необходима Польше как ключевой элемент строительства обороноспособности.