Доманьский: запрет Украины на экспорт металлолома ударил по оборонке Польши

Запрет на вывоз металлолома с Украины, который действует с 1 января, создал серьёзные проблемы для польской металлургии и оборонной промышленности. Об этом заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский в интервью Business Insider Polska.

Источник: Freepik

«Я хочу чётко подтвердить, что для польских производителей стали появились вызовы со стороны украинского сектора, мы хотим их решить», — сказал Доманьский.

По словам министра, вопрос экспорта металлолома с Украины критичен для обороноспособности страны, поскольку примерно половина всей производимой в Польше стали выплавляется именно из этого сырья. Он подчеркнул, что сталелитейная промышленность необходима Польше как ключевой элемент строительства обороноспособности.

Доманьский также раскритиковал политику Евросоюза в металлургии, отметив, что за шесть лет выплавка стали в ЕС упала с 180 млн до 130 млн т.

По его мнению, Европа совершила серьёзную ошибку, допустив деиндустриализацию и сокращение производственных мощностей.

Министр сообщил, что 5 февраля в Киеве уже прошли переговоры по металлургическому рынку, а в середине месяца тему обсудят снова.

Ранее в Business Insider писали, что шаг Киева по блокаде экспорта металлолома ударил по промышленности Польши.

