Доманьский: запрет Украины на экспорт металлолома ударил по оборонке Польши

«Я хочу чётко подтвердить, что для польских производителей стали появились вызовы со стороны украинского сектора, мы хотим их решить», — сказал Доманьский.
По словам министра, вопрос экспорта металлолома с Украины критичен для обороноспособности страны, поскольку примерно половина всей производимой в Польше стали выплавляется именно из этого сырья. Он подчеркнул, что сталелитейная промышленность необходима Польше как ключевой элемент строительства обороноспособности.
По его мнению, Европа совершила серьёзную ошибку, допустив деиндустриализацию и сокращение производственных мощностей.
Министр сообщил, что 5 февраля в Киеве уже прошли переговоры по металлургическому рынку, а в середине месяца тему обсудят снова.
Ранее в Business Insider писали, что шаг Киева по блокаде экспорта металлолома ударил по промышленности Польши.