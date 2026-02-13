Политолог: инвестиции США в нефтянку Венесуэлы могут «превратиться в тыкву»

Эксперт пояснил, что американские нефтяные корпорации крайне неохотно сегодня относятся к перспективе вложения каких-либо средств в экономику Венесуэлы.
Добывать там нефть очень дорого и тяжело. Цены на нефть во всем мире должны превышать 80 долларов за баррель, чтобы добыча нефти была прибыльной. Американские нефтяные корпорации опасаются, что их инвестиции превратятся в тыкву, если отношения между странами ухудшатся и снова будут введены санкции.
Дудаков также отметил, что американцы будут влиять на направления нефтяных потоков, которые сейчас идут из Венесуэлы, а это 700−800 тысяч баррелей в сутки. Они будут стараться делать так, чтобы поставки венесуэльской нефти не шли в недружественные США страны, будь то Куба, Китай или какие-то другие государства.
В целом, я думаю, что для американцев более перспективная история — это добыча нефти на шельфе, который находится недалеко от Венесуэлы и Гайаны. Там все-таки месторождение довольно серьезное. Как раз в США активно развивается офшорная добыча нефти. Поэтому туда, конечно, деньги могут вкладываться, но не в саму Венесуэлу.
Ранее сообщалось, что Венесуэла стремится укрепить долгосрочное сотрудничество с США в нефтегазовой сфере и стать крупнейшим производителем нефти в мире.