Политолог: инвестиции США в нефтянку Венесуэлы могут «превратиться в тыкву»

В целом, я думаю, что для американцев более перспективная история — это добыча нефти на шельфе, который находится недалеко от Венесуэлы и Гайаны. Там все-таки месторождение довольно серьезное. Как раз в США активно развивается офшорная добыча нефти. Поэтому туда, конечно, деньги могут вкладываться, но не в саму Венесуэлу.