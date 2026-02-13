Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: инвестиции США в нефтянку Венесуэлы могут «превратиться в тыкву»

США не удалось добиться серьезных подвижек в деле того, чтобы поставить под свой контроль нефтяные потоки в Венесуэле. Об этом Новостям Mail рассказал политолог Малек Дудаков.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт пояснил, что американские нефтяные корпорации крайне неохотно сегодня относятся к перспективе вложения каких-либо средств в экономику Венесуэлы.

Добывать там нефть очень дорого и тяжело. Цены на нефть во всем мире должны превышать 80 долларов за баррель, чтобы добыча нефти была прибыльной. Американские нефтяные корпорации опасаются, что их инвестиции превратятся в тыкву, если отношения между странами ухудшатся и снова будут введены санкции.

Малек Дудаков
политолог

Дудаков также отметил, что американцы будут влиять на направления нефтяных потоков, которые сейчас идут из Венесуэлы, а это 700−800 тысяч баррелей в сутки. Они будут стараться делать так, чтобы поставки венесуэльской нефти не шли в недружественные США страны, будь то Куба, Китай или какие-то другие государства.

В целом, я думаю, что для американцев более перспективная история — это добыча нефти на шельфе, который находится недалеко от Венесуэлы и Гайаны. Там все-таки месторождение довольно серьезное. Как раз в США активно развивается офшорная добыча нефти. Поэтому туда, конечно, деньги могут вкладываться, но не в саму Венесуэлу.

Малек Дудаков
политолог

Ранее сообщалось, что Венесуэла стремится укрепить долгосрочное сотрудничество с США в нефтегазовой сфере и стать крупнейшим производителем нефти в мире.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше