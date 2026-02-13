Во Франции заявили о желании Европы дать Украине гарантии безопасности

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Страны Европы должны быть за столом переговоров об урегулировании украинского конфликта, поскольку после его завершения намерены участвовать в обеспечении безопасности Украины. Такое мнение в интервью телеканалу Euronews выразила министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.
«Важно, чтобы европейцы были вовлечены, потому что в рамках “коалиции желающих”, в частности, мы будем присутствовать, чтобы гарантировать, что в случае прекращения боевых действий, установления режима прекращения огня или, что еще лучше, заключения мирного соглашения эти условия безопасности будут соблюдены», — заявила глава оборонного ведомства.
В то же время министр считает важными усилия США по продолжению диалога с Россией и Украиной для урегулирования конфликта.
Ранее председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в интервью французской газете La Tribune Dimanche выразил мнение, что никто из участников переговоров по Украине не видит смысла в вовлечении Европы в урегулирование конфликта.
Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем «иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории» для России будет неприемлемым.