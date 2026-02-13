Александр Бельский посоветовал Минкульту переехать из Москвы в Петербург

Поводом для дискуссии послужила тема внешнего вида посетителей театров, поднятая ранее известным артистом Николаем Цискаридзе. Бельский частично согласился с необходимостью определенных норм, отметив, что в прошлом поход в театр для ленинградцев был настоящим ритуалом. По его мнению, современная манера одеваться стала проще, что является способом самовыражения, однако появление в театре в шортах он назвал чрезмерным.