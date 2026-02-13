Bloomberg: Россия разработала план по возвращению к долларовому расчету

«Вряд ли данный набор предложений смог бы оказать какое-то влияние на идущий переговорный процесс. Поиск точек соприкосновения между Россией и США идет уже год, и Трамп понимает, что пока продолжается украинский конфликт, все это остается на уровне обсуждений. При этом весьма похоже, что нынешний новый дедлайн США для Украины, обозначенный до 15 мая, — это все же больше, чем просто слова. В мае предвыборная кампания в США выйдет в активную фазу, и команде Трампа придется принимать действительно волевые решения в отношении Украины», — заключила Гафарова.