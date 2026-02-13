В Госдуме ответили на планы Европы по созданию ядерного арсенала

По мнению депутата, ядерное оружие увеличит риски столкновения между Россией и европейскими державами, так как между ними может развернуться гонка ядерных вооружений. Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что даже случайный удар тактическим зарядом в этом случае может спровоцировать обмен ударами ядерным оружием.
Депутат не исключил, что европейские страны в настоящее время не в состоянии выдержать гонку вооружений, так как налогоплательщики и так недовольны постоянной финансовой поддержкой Киева в ущерб собственным интересам.
«А Европа-то у нас под боком находится, тем более Европа угрожает нам третьей мировой войной и нападением на Россию. С таким же успехом мы можем уничтожить центры подготовки ядерного оружия в Европе», — отметил парламентарий.
Депутат уточнил, что ресурсы для нанесения удара по ядерным объектам у России имеются, и подчеркнул, что США «лупят» по Ирану, поэтому Россия также может предпринять меры по противодействию разработке ядерного оружия.