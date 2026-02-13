В Госдуме ответили на планы Европы по созданию ядерного арсенала

По мнению депутата, ядерное оружие увеличит риски столкновения между Россией и европейскими державами, так как между ними может развернуться гонка ядерных вооружений. Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что даже случайный удар тактическим зарядом в этом случае может спровоцировать обмен ударами ядерным оружием.