В Госдуме ответили на планы Европы по созданию ядерного арсенала

Формирование в Европе собственного ядерного арсенала может привести к эскалации отношений с Россией и третьей мировой войне. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению депутата, ядерное оружие увеличит риски столкновения между Россией и европейскими державами, так как между ними может развернуться гонка ядерных вооружений. Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что даже случайный удар тактическим зарядом в этом случае может спровоцировать обмен ударами ядерным оружием.

Депутат не исключил, что европейские страны в настоящее время не в состоянии выдержать гонку вооружений, так как налогоплательщики и так недовольны постоянной финансовой поддержкой Киева в ущерб собственным интересам.

Колесник обратил внимание на США, где действует прецедентное право. Он напомнил, что Пентагон атакует ядерные объекты Ирана, несмотря на то, что Исламская республика находится на другом континенте.

«А Европа-то у нас под боком находится, тем более Европа угрожает нам третьей мировой войной и нападением на Россию. С таким же успехом мы можем уничтожить центры подготовки ядерного оружия в Европе», — отметил парламентарий.

Депутат уточнил, что ресурсы для нанесения удара по ядерным объектам у России имеются, и подчеркнул, что США «лупят» по Ирану, поэтому Россия также может предпринять меры по противодействию разработке ядерного оружия.

