Politico: учения «Арктический страж» больше направлены на сдерживание Трампа, чем на сдерживание России

Учения НАТО «Арктический страж» — это в основном ребрендинг, направленный на умиротворение президента США в ответ на сильно преувеличенную угрозу, пишет европейское бюро Politico со ссылкой на сотрудников НАТО.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что представители НАТО указали на значительный сдвиг внутри альянса в отношении Арктики из-за угроз Трампа аннексировать Гренландию, который обусловлен политикой, а не непосредственной военной необходимостью.

В НАТО назвали учения «Арктический страж» (Arctic Sentry) экзистенциальными: если союзникам не удастся «удержать США в игре» и «успокоить» Трампа по вопросу Гренландии, это может привести к катастрофическим последствиям, отмечает Politico.

В пользу того, что «Арктический страж» в большей степени направлен на Трампа, чем на Россию, говорит и то, что любые опасения в отношении России в значительной степени преувеличены — НАТО, как утверждает Politico, «более чем способна справиться» с Россией в Арктике.

«Угроза (со стороны России) скорее гипотетическая, чем реальная», — признал один дипломат НАТО, добавив, что «Арктический страж» несет четкий «символический и коммуникационный посыл».

Вашингтон ранее перечислил потенциальные угрозы арктическому региону и Гренландии: огромный ледокольный флот России и ее гиперзвуковые ракеты, которые могут пролететь над Гренландией незамеченными, растущее сотрудничество России и Китая и таяние морского льда, открывающее новые морские маршруты для подозрительных судов.

На деле «угрозы не изменились со времен холодной войны», считает Карстен Фриис, профессор Норвежского института международных отношений.

На его взгляд, США могут легко модернизировать свою радиолокационную систему раннего предупреждения о ракетном нападении в Гренландии, а таяние льдов только расширит возможности для коммерческого судоходства по Северному морскому пути вблизи России, но никак не вблизи Гренландии. Ледоколы мало используются в военных целях и их легко отследить, добавил Фриис.

Сотрудничество Китая и России в Арктике останется «в значительной степени символическим», считает Марк Лантень, профессор политологии и эксперт по Китаю в Арктическом университете Норвегии. По его словам, Москва «нервничает» из-за долгосрочных планов Пекина в отношении Арктики и вряд ли предоставит ему расширенный доступ.

Если и существует какая-либо угроза со стороны России, то только в Европейской Арктике, говорится в статье. По словам Столе Ульриксена, преподавателя Норвежской королевской военно-морской академии, Северный флот России, базирующийся на Кольском полуострове, включает в себя шесть действующих атомных подводных лодок.

Поэтому, как он подчеркивает, дополнительная арктическая миссия НАТО, сосредоточенная на Гренландии, выглядит «немного бессмысленной».

Politico пишет, что угрозы Трампа в отношении Гренландии стали переломным моментом для многих европейских стран, укрепив их мнение о США как о ненадежном союзнике. Этот вопрос будет обсуждаться на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой госсекретарь США Марко Рубио встретится с лидерами многих стран НАТО, в том числе с представителями Дании и Гренландии.

