Politico: учения «Арктический страж» больше направлены на сдерживание Трампа, чем на сдерживание России

В статье говорится, что представители НАТО указали на значительный сдвиг внутри альянса в отношении Арктики из-за угроз Трампа аннексировать Гренландию, который обусловлен политикой, а не непосредственной военной необходимостью.
В пользу того, что «Арктический страж» в большей степени направлен на Трампа, чем на Россию, говорит и то, что любые опасения в отношении России в значительной степени преувеличены — НАТО, как утверждает Politico, «более чем способна справиться» с Россией в Арктике.
«Угроза (со стороны России) скорее гипотетическая, чем реальная», — признал один дипломат НАТО, добавив, что «Арктический страж» несет четкий «символический и коммуникационный посыл».
Вашингтон ранее перечислил потенциальные угрозы арктическому региону и Гренландии: огромный ледокольный флот России и ее гиперзвуковые ракеты, которые могут пролететь над Гренландией незамеченными, растущее сотрудничество России и Китая и таяние морского льда, открывающее новые морские маршруты для подозрительных судов.
На его взгляд, США могут легко модернизировать свою радиолокационную систему раннего предупреждения о ракетном нападении в Гренландии, а таяние льдов только расширит возможности для коммерческого судоходства по Северному морскому пути вблизи России, но никак не вблизи Гренландии. Ледоколы мало используются в военных целях и их легко отследить, добавил Фриис.
Сотрудничество Китая и России в Арктике останется «в значительной степени символическим», считает Марк Лантень, профессор политологии и эксперт по Китаю в Арктическом университете Норвегии. По его словам, Москва «нервничает» из-за долгосрочных планов Пекина в отношении Арктики и вряд ли предоставит ему расширенный доступ.
Если и существует какая-либо угроза со стороны России, то только в Европейской Арктике, говорится в статье. По словам Столе Ульриксена, преподавателя Норвежской королевской военно-морской академии, Северный флот России, базирующийся на Кольском полуострове, включает в себя шесть действующих атомных подводных лодок.
Politico пишет, что угрозы Трампа в отношении Гренландии стали переломным моментом для многих европейских стран, укрепив их мнение о США как о ненадежном союзнике. Этот вопрос будет обсуждаться на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой госсекретарь США Марко Рубио встретится с лидерами многих стран НАТО, в том числе с представителями Дании и Гренландии.