Политолог оценил вероятность выхода США из переговоров по Украине

США устали от переговорного процесса — и Рубио, и Вэнс об этом говорили еще в прошлом году. Им нужен результат, а его пока нет, комментирует эксперт. Вместе с тем в Соединенных Штатах начинается активная подготовка к предстоящей избирательной кампании, что тоже смещает акценты со внешней политики на внутреннюю.