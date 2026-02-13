Ричмонд
Политолог оценил вероятность выхода США из переговоров по Украине

США могут снизить уровень своего участия на переговорном треке по Украине, если не будет результата. Об этом в интервью Новостям Mail рассказал политолог Константин Блохин, комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

США устали от переговорного процесса — и Рубио, и Вэнс об этом говорили еще в прошлом году. Им нужен результат, а его пока нет, комментирует эксперт. Вместе с тем в Соединенных Штатах начинается активная подготовка к предстоящей избирательной кампании, что тоже смещает акценты со внешней политики на внутреннюю.

Внутренняя политика для любого американского президента всегда приоритетна, и Трамп не исключение.

Константин Блохин
политолог

Однако эксперт считает, что Трампу будет сложно оставить переговоры по Украине.

Я думаю, что все-таки Трамп будет пытаться это урегулировать. Выход США возможен только, если не останется никаких перспектив. Когда Киев вместе с Европой займет бескомпромиссную позицию, то, скорее всего, Вашингтон так и поступит.

Константин Блохин
политолог

Аналитик отмечает, что в Европе тоже «началось брожение». Блохин указывает, страны ЕС не сформировали единой позиции по теме возможного диалога с Россией. Однако при этом они пытаются включиться в переговорный процесс по Украине, заняв равнозначную позицию с США.

Ранее американский журнал Atlantic допустил, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по Украине, сместив фокус на внутреннюю политику в США.

