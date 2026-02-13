Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Caraota Digital: Мадуро оценил действия правительства Венесуэлы

Депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра, сын плененного США президента Николаса Мадуро, в среду сообщил, что ему удалось поговорить с отцом, который содержится в тюрьме в Нью-Йорке.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Мадуро-младший сказал, что ему позвонили, когда он находился на заседании в Национальном собрании. Когда он понял, что ему звонит отец, «у него подкосились ноги» и он покинул заседание. Мадуро-младший заверил, что у них было достаточно времени, чтобы поговорить, пишет венесуэльское издание Caraota Digital.

По его словам, Мадуро-старший спросил, «как поживает Родина», после чего сказал:

Ребята, вы делаете именно то, что должны делать, и предпринимаете правильные шаги.

Николас Мадуро
президент Венесуэлы

Он также отметил, что их (с супругой Сильвией Флорес) «душевное спокойствие» в тюрьме обусловлено «единством народа, руководства страны и его команды, которая является командой родины». Мадуро подтвердил, что «полностью доверяет своей команде».

Кроме того, в разговоре они обсудили Закон об амнистии. Мадуро-старший сказал, что «амнистирует не только их (оппозиционеров), но и нас». Ранее агентство Reuters писало, что нынешние власти Венесуэлы надеются, что амнистия политических оппонентов поможет в освобождении Николаса Мадуро.

Также Мадуро-младший упомянул в разговоре, что команда Navegantes del Magallanes выиграла сезон Венесуэльской профессиональной бейсбольной лиги (LVBP). На это отец ответил ему со смехом: «Черт, какой бардак!»

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше