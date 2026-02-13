Caraota Digital: Мадуро оценил действия правительства Венесуэлы

Мадуро-младший сказал, что ему позвонили, когда он находился на заседании в Национальном собрании. Когда он понял, что ему звонит отец, «у него подкосились ноги» и он покинул заседание. Мадуро-младший заверил, что у них было достаточно времени, чтобы поговорить, пишет венесуэльское издание Caraota Digital.
По его словам, Мадуро-старший спросил, «как поживает Родина», после чего сказал:
Ребята, вы делаете именно то, что должны делать, и предпринимаете правильные шаги.
Он также отметил, что их (с супругой Сильвией Флорес) «душевное спокойствие» в тюрьме обусловлено «единством народа, руководства страны и его команды, которая является командой родины». Мадуро подтвердил, что «полностью доверяет своей команде».
Кроме того, в разговоре они обсудили Закон об амнистии. Мадуро-старший сказал, что «амнистирует не только их (оппозиционеров), но и нас». Ранее агентство Reuters писало, что нынешние власти Венесуэлы надеются, что амнистия политических оппонентов поможет в освобождении Николаса Мадуро.
Также Мадуро-младший упомянул в разговоре, что команда Navegantes del Magallanes выиграла сезон Венесуэльской профессиональной бейсбольной лиги (LVBP). На это отец ответил ему со смехом: «Черт, какой бардак!»