Лукашенко назвал стрельбы военных Белоруссии «так себе» и пообещал «драть шкуру»

Белорусские военные на 227-м полигоне в Борисовском районе отрабатывали стрельбу из гранатомётов и автоматического оружия, однако из-за густого тумана пришлось отменить стрельбы из вооружения бронетранспортёров.
Лукашенко признался, что хотел увидеть реальный уровень подготовки армии.
«Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить… Будем считать, что так себе. Волнуются, конечно, — президент стоит за спиной», — отметил он.
Обращаясь к министру обороны республики Виктору Хренину, Лукашенко предупредил, что жизнь ему усложнят и расслабляться не стоит.
«Ну, а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть», — добавил белорусский лидер.
13 февраля Лукашенко прибыл на военный полигон Северо-Западного оперативного командования для личной проверки боеготовности ВС Белоруссии.