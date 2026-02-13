Ричмонд
Лукашенко назвал стрельбы военных Белоруссии «так себе» и пообещал «драть шкуру»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил уровень проведённых в пятницу, 13 февраля, учебных стрельб в рамках проверки ВС республики фразой «так себе» и пригрозил «драть шкуру по-мужски» с комбатов, пишет БЕЛТА.

Источник: РИА Новости

Белорусские военные на 227-м полигоне в Борисовском районе отрабатывали стрельбу из гранатомётов и автоматического оружия, однако из-за густого тумана пришлось отменить стрельбы из вооружения бронетранспортёров.

Лукашенко признался, что хотел увидеть реальный уровень подготовки армии.

«Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить… Будем считать, что так себе. Волнуются, конечно, — президент стоит за спиной», — отметил он.

Обращаясь к министру обороны республики Виктору Хренину, Лукашенко предупредил, что жизнь ему усложнят и расслабляться не стоит.

«Ну, а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть», — добавил белорусский лидер.

13 февраля Лукашенко прибыл на военный полигон Северо-Западного оперативного командования для личной проверки боеготовности ВС Белоруссии.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
