Глава Минобороны Латвии раскритиковал план Трампа по Украине

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс считает, что план американского президента Дональда Трампа по заключению мирной сделки между Москвой и Киевом до июня нельзя будет реализовать. Об этом глава оборонного ведомства заявил в интервью RND, пишет RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Совершенно нереалистично, что мир вернется на Украину к июню», — цитирует слова Спрудса издание RTVI.

Министр объяснил, что стороны не заключат сделку, потому что российская сторона якобы не демонстрирует готовности пойти на уступки. Он добавил, что действительно приблизить урегулирование конфликта может мощная военная сила Украины и Европы.

Спрудс положительно оценил решение об исключении России из числа участников Мюнхенской конференции по безопасности и выразил сожаление, что россиянам разрешили участвовать в Олимпийских играх. По его мнению, РФ не должна допускаться на соревнования и мероприятия международного уровня.

Министр высказал мнение, что представители Европы должны участвовать в переговорном процессе наравне с Москвой, Вашингтоном и Киевом. При этом он считает, что восстановление контактов с Кремлем следует производить с осторожностью и исключительно с уведомлением украинской стороны.

Спрудс также обосновал претензии Евросоюза к США — он напомнил, что восточный фланг НАТО в Европе на границе с Россией защищают европейские военные, тогда как американцы дежурят в гарнизонах далеко от российской территории.

Глава Минобороны Латвии подчеркнул, что по вопросам безопасности внутри Североатлантического альянса между Европой и США нет недопонимания. Спрудс согласился с позицией Белого дома, требующей наращивания расходов европейских стран на оборону. Он добавил, что в Латвии траты на военные нужды к 2027 году превысят 5% ВВП.

