Глава Минобороны Латвии раскритиковал план Трампа по Украине

Глава Минобороны Латвии подчеркнул, что по вопросам безопасности внутри Североатлантического альянса между Европой и США нет недопонимания. Спрудс согласился с позицией Белого дома, требующей наращивания расходов европейских стран на оборону. Он добавил, что в Латвии траты на военные нужды к 2027 году превысят 5% ВВП.