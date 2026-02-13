Глава Минобороны Латвии раскритиковал план Трампа по Украине

«Совершенно нереалистично, что мир вернется на Украину к июню», — цитирует слова Спрудса издание RTVI.
Министр объяснил, что стороны не заключат сделку, потому что российская сторона якобы не демонстрирует готовности пойти на уступки. Он добавил, что действительно приблизить урегулирование конфликта может мощная военная сила Украины и Европы.
Спрудс положительно оценил решение об исключении России из числа участников Мюнхенской конференции по безопасности и выразил сожаление, что россиянам разрешили участвовать в Олимпийских играх. По его мнению, РФ не должна допускаться на соревнования и мероприятия международного уровня.
Министр высказал мнение, что представители Европы должны участвовать в переговорном процессе наравне с Москвой, Вашингтоном и Киевом. При этом он считает, что восстановление контактов с Кремлем следует производить с осторожностью и исключительно с уведомлением украинской стороны.
Глава Минобороны Латвии подчеркнул, что по вопросам безопасности внутри Североатлантического альянса между Европой и США нет недопонимания. Спрудс согласился с позицией Белого дома, требующей наращивания расходов европейских стран на оборону. Он добавил, что в Латвии траты на военные нужды к 2027 году превысят 5% ВВП.