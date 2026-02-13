Посольство Беларуси откроется в Омане

В конце января белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Оманом о взаимной отмене виз. Теперь белорусы могут ездить в Оман без визы 90 дней в течение календарного года. Одна поездка не должна превышать 30 дней с даты въезда в страну. Такую же возможность имеют и обладатели паспортов Омана при поездках в Беларусь.