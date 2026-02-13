Ричмонд
Стало известно о неожиданном итоге визита Вэнса в Армению

Одним из результатов рабочей поездки вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению стало одобрение Вашингтоном поставок процессоров NVIDIA Blackwell. На неожиданный итог визита представителя команды Трампа в интервью с «Лентой.ру» обратил внимание ведущий научный сотрудник лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Это действительно уникальные и технологически передовые чипы», — отметил собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что для роста данной сферы в Армении недостаточно специалистов с нужной квалификацией, а те эксперты, которые сейчас работают в стране, связаны с Россией.

Эксперт обратил внимание на то, что аналогичным образом складывается ситуация в отрасли ядерной энергетики, в которой США и Армения намерены взаимодействовать. По словам Силаева, американцы, в отличие от России, не берутся возвести в стране атомную электростанцию.

Напомним, во время поездки в Ереван 9 февраля Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон инвестирует 9 млрд долларов в ядерную энергетику Армении. Он добавил, что США и Армения заключили сделку в ядерной отрасли «Соглашение 123».

