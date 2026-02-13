Стало известно о неожиданном итоге визита Вэнса в Армению

«Это действительно уникальные и технологически передовые чипы», — отметил собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что для роста данной сферы в Армении недостаточно специалистов с нужной квалификацией, а те эксперты, которые сейчас работают в стране, связаны с Россией.
Эксперт обратил внимание на то, что аналогичным образом складывается ситуация в отрасли ядерной энергетики, в которой США и Армения намерены взаимодействовать. По словам Силаева, американцы, в отличие от России, не берутся возвести в стране атомную электростанцию.
Напомним, во время поездки в Ереван 9 февраля Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон инвестирует 9 млрд долларов в ядерную энергетику Армении. Он добавил, что США и Армения заключили сделку в ядерной отрасли «Соглашение 123».