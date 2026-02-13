Смоленская область подписала ряд соглашений с регионами Беларуси

Подписание состоялось в рамках визита делегации этого российского региона в Беларусь при поддержке Центра международного сотрудничества Смоленской области. Было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией СЭЗ «Гродноинвест» и Корпорацией инвестиционного развития Смоленской области.
«Подписание Соглашений стало значимым событием в развитии российско-белорусского экономического партнерства в рамках Союзного государства», — отметил директор «Центра международного сотрудничества Смоленской области» Артем Джонс.
Он также отметил, что документы направлены на укрепление взаимовыгодного международного взаимодействия, долгосрочное расширение инвестиционного сотрудничества, а также поддержку и стимулирование предпринимательских инициатив на межрегиональном уровне.
Россия — ключевой партнер
Руководитель администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» Дмитрий Рожков представил российским партнерам инвестиционные возможности и торгово-экономический потенциал площадки.
«Смоленская сторона обсудила с белорусскими производителями возможности промышленной кооперации и поставок на российский рынок», — отметили в Представительстве Смоленской области в Беларуси.
Гости посетили торгово-выставочный центр «ЗОВ» и инвестиционную площадку № 4 в районе Аульс, где ознакомились со строительством индустриального парка.
В «Гродноинвест» дополнили, что Российская Федерация является одним из ключевых партнеров СЭЗ. В 2025 году товарооборот резидентов СЭЗ со Смоленской областью Российской Федерации составил более 16 млн долларов, из которых более 10 млн долларов — это экспорт белорусских товаров.
Масштаб инвестиционных проектов
Также делегация Смоленской области посетила производственные площадки предприятий-резидентов СЭЗ «Брест», включая такие предприятия, как «Диском», «БОНШЕ», «АгроПищеПром» и «СТиМ».
«Знакомство с промышленными объектами позволило оценить масштабы инвестиционных проектов, потенциал кооперации и возможности для сотрудничества», -отметили в Представительстве.
Там сообщили, что в составе делегации Смоленской области, которая посетила Брест и Гродно, были заместитель председателя правительства Смоленской области Алексей Стрельцов, директор департамента инвестиционного развития Екатерина Сырченкова, директор ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» Александр Казаков.