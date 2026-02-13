Соперник Орбана объявил себя жертвой «компромата в российском стиле»

По словам политика, 2 августа 2024 года его партия «Уважение и свобода» (TISZA) устроила вечеринку для сторонников, после которой его бывшая девушка Эвелин Фогель пригласила его на домашнюю вечеринку. Как рассказал Мадьяр, в пять утра они приехали в квартиру, где были незнакомые ему люди, а на столе был алкоголь и вещества, похожие на наркотики. «Я не прикасался к предметам на столе. Наркотики я не употреблял. Через несколько минут мы с Эвелин прошли в комнату и вступили в добровольные сексуальные отношения», — сообщил политик. Затем, по словам лидера TISZA, по поведению Фогель ему стало очевидно, что он стал жертвой «компрометирующей операции».