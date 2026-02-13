Ричмонд
Политолог: почему неформальная встреча лидеров ЕС стала провалом

Неформальная встреча лидеров ЕС, на которую пригласили только «избранных» европейских политиков, завершилась без результатов и договоренностей, потому что ряд стран Евросоюза боится потерять суверенитет. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал немецкий политолог Александр Рар.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт обратил внимание на то, что среди членов Европейского союза нет согласия по вопросу формирования новых механизмов правления объединением. «Германия настаивает на том, чтобы стратегические решения впредь принимались бы большинством голосов, а многие другие члены ЕС боятся, что таким образом они полностью утратят свой суверенитет», — объяснил собеседник NEWS.ru.

По мнению эксперта, часть политиков не явилась на закрытое мероприятие, некоторые заняли выжидательную позицию, чтобы определиться позже, после оценки ситуации. Он добавил, что большинство членов ЕС все же полагают, что важные решения в Евросоюзе должны приниматься единогласно и единодушно, а не при голосовании большинства.

Неформальный завтрак, который созвали германский канцлер Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Бельгии Барт де Вевер, состоялся в отеле в Бельгии перед саммитом ЕС. На встрече присутствовали только 20 «избранных». Представителей Испании, Португалии, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты и Словении не пригласили на мероприятие. Конструктивного общения не получилось, так как двое из трех организаторов, в том числе Мелони, опоздали.

