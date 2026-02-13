Выборы в Гагаузии: НСГ отменяет свои правки в Уложение, формирование местного ЦИК отложено

Народные избранники сняли с повестки дня вопрос о формировании нового состава Центризбиркома автономии.
Причина — ни суд Комрата, ни Исполнительный комитатк так и не представили свои кандидатуры в состав ЦИК.
«Предлагается этот вопрос снять», — заявил глава комиссии по регламенту НСГ Владимир Кысса.
Депутаты поддержали предложение. На заседании в пятницу планировалось утвердить новый состав ЦИК, чтобы повторно запустить процесс выборов депутатов Народного собрания.
Отмена поправок в Уложение Гагаузии
На заседании в Комрате также были рассмотрены итоги работы согласительной комиссии Исполкома и Народного собрания по признанию иска исполнительной ветви власти в суд. Так, 14-ю голосами «за» иск был признан, и НСГ согласилось правки в Уложение отменить.
Речь идет об обжаловании изменения Основного закона Гагаузии, принятого депутатами несколько лет назад и подписанного башканом Евгенией Гуцул. В Исполкоме через суд требовали эти изменения отменить ввиду их неправомерности.
Среди скандальных правок и запрет депутатов самим себе принимать законы и вносить в них изменения в случае завершения их мандатов, но неизбрания нового состава НСГ. Из-за этого сейчас депутаты не могут изменить Кодекс о выборах Гагаузии и провести выборы.
Выборы в Народное собрание Гагаузии
Выборы в Народное собрание Гагаузии должны были состояться 22 марта этого года. Но были отменены из-за позиции Территориального Бюро Госканцелярии в Комрате, которое потребовало через суд признать незаконными постановлений № 501 и № 502 от 16 декабря 2025 года, которыми был сформирован ЦИК региона.
Апелпалата Комрат решение НСГ приостановила. В Кишиневе не признают наличия в стране двух Центральных избирательных комиссий (Молдовы и Гагаузии) и считают, что в Комрате должен работать «Избирательный совет». Помимо этого, чтобы разблокировать процесс выборов, требуют Кодекс о выборах Гагаузии привести в соответствие с Кодексом о выборах Молдовы.
Но выполнить это требование гагаузские депутаты не могут — в 2023 году с нарушением процедуры они внесли изменения в Уложение (Конституцию), запретив себе принимать законы и вносить в них изменения в ситуации, когда мандаты уже просрочены. Башкан Евгения Гуцул промульгировала решение НСГ, но Исполком Гагаузии обжаловал проект в суде, продолжая считать его незаконным.
Депутаты согласились отменить собственное решение, пойдя на мировое соглашение с Исполкомом. В этом случае у НСГ появится право изменять законы и выполнить требование Бюро Госканцелярии.