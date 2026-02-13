Выборы в Гагаузии: НСГ отменяет свои правки в Уложение, формирование местного ЦИК отложено

Но выполнить это требование гагаузские депутаты не могут — в 2023 году с нарушением процедуры они внесли изменения в Уложение (Конституцию), запретив себе принимать законы и вносить в них изменения в ситуации, когда мандаты уже просрочены. Башкан Евгения Гуцул промульгировала решение НСГ, но Исполком Гагаузии обжаловал проект в суде, продолжая считать его незаконным.