В Крыму Герой России стал заместителем министра спорта

На своем посту Владимир Манохин будет курировать паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта, принимать участие в реализации государственной политики в сфере развития адаптивного спорта и других направлениях деятельности министерства.
Прежде чем занять должность в министерстве, ветеран СВО стал участником региональной кадровой программы «Герои Крыма» — составной части федеральной программы «Время героев» и прошел соответствующую подготовку.
«Уверен, что лидерские качества, проявленные на фронте, помогут Владимиру Александровичу выстроить эффективную работу в новой должности», — написал Сергей Аксенов.
Гвардии майор Владимир Манохин на военной службе был начальником штаба, заместителем командира второго мотострелкового батальона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 18-й общевойсковой армии Южного военного округа.
С первого дня СВО он принимал участие в боевых действиях. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Владимир Манохин отличился в боях с 18 октября по 5 ноября 2023 года у села Крынки Херсонской области. Все это время враг отчаянно атаковал позиции наших военных. Командуя взводом, а затем батальоном, капитан Манохин был дважды ранен, но его бойцы не отошли и не уступили противнику ни пяди земли.