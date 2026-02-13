В Крыму Герой России стал заместителем министра спорта

С первого дня СВО он принимал участие в боевых действиях. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Владимир Манохин отличился в боях с 18 октября по 5 ноября 2023 года у села Крынки Херсонской области. Все это время враг отчаянно атаковал позиции наших военных. Командуя взводом, а затем батальоном, капитан Манохин был дважды ранен, но его бойцы не отошли и не уступили противнику ни пяди земли.