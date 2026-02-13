Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму Герой России стал заместителем министра спорта

Герой России Владимир Манохин назначен на должность заместителя министра спорта Республики Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: Портал Герои России

На своем посту Владимир Манохин будет курировать паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта, принимать участие в реализации государственной политики в сфере развития адаптивного спорта и других направлениях деятельности министерства.

Прежде чем занять должность в министерстве, ветеран СВО стал участником региональной кадровой программы «Герои Крыма» — составной части федеральной программы «Время героев» и прошел соответствующую подготовку.

«Уверен, что лидерские качества, проявленные на фронте, помогут Владимиру Александровичу выстроить эффективную работу в новой должности», — написал Сергей Аксенов.

Гвардии майор Владимир Манохин на военной службе был начальником штаба, заместителем командира второго мотострелкового батальона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 18-й общевойсковой армии Южного военного округа.

С первого дня СВО он принимал участие в боевых действиях. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Владимир Манохин отличился в боях с 18 октября по 5 ноября 2023 года у села Крынки Херсонской области. Все это время враг отчаянно атаковал позиции наших военных. Командуя взводом, а затем батальоном, капитан Манохин был дважды ранен, но его бойцы не отошли и не уступили противнику ни пяди земли.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше