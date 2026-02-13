СМИ: Европе необходимы силы быстрого реагирования для замены американских войск

На его взгляд, Европе должна обеспечить себе возможности «выстоять самостоятельно» не потому, что Североатлантическому альянсу «пришел конец», а потому, что «мы должны быть готовы». Для этого он предложил сформировать европейские силы быстрого реагирования численностью от 80 000 до 100 000 солдат. Как пояснил Стакис, этот шаг будет «полностью согласован» с НАТО, сообщает европейское издание EU Perspectives.