СМИ: Европе необходимы силы быстрого реагирования для замены американских войск

В Европе призывают развивать собственные стратегические оборонные возможности, чтобы уменьшить зависимость от Соединенных Штатов, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во вторник в Страсбурге заявил, что замена «американских стратегических инструментов на европейские должна стать приоритетом для Европы», сообщает турецкое новостное агентство Anadolu Ajansi. Кубилюс с сожалением признал зависимость Европейского союза от США в части таких «стратегических возможностей, как данные космической разведки или дозаправка в воздухе», а их замену назвал «первым шагом к нашей независимости».

При этом еврокомиссар признал, что «развод» с США займет много времени и обойдется дорого, пишет европейское бюро Politico. По оценкам генсекретаря НАТО Марка Рютте, «полный развод» достигнет 10% ВВП, что вдвое превышает расходы стран НАТО на оборону. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), расходы к 2035 году могут составить 1 трлн долларов.

Европейским союзникам потребуется не только заменить основные военные платформы и людские ресурсы США… но и решить проблему нехватки космических средств и средств разведки, наблюдения и рекогносцировки во всех областях, а также заменить вклад США в механизмы командования и контроля НАТО.

Международный институт стратегических исследований

Кроме того, Кубилюс продолжает настаивать на создании в Европе сил быстрого реагирования численностью до 100 000 военнослужащих, которые заменят американские войска. По версии еврокомиссара, будущая европейская армия не заменит национальные армии, а будет существовать наряду с ними.

Его идею поддержал депутат Европарламента Мартиньш Стакис, который подчеркнул, что «зависимость от 80 000 американских военнослужащих равносильна стратегической благотворительности».

На его взгляд, Европе должна обеспечить себе возможности «выстоять самостоятельно» не потому, что Североатлантическому альянсу «пришел конец», а потому, что «мы должны быть готовы». Для этого он предложил сформировать европейские силы быстрого реагирования численностью от 80 000 до 100 000 солдат. Как пояснил Стакис, этот шаг будет «полностью согласован» с НАТО, сообщает европейское издание EU Perspectives.

Кубилюс тоже поспешил заверить, что европейская независимость в области обороны не означает действий вне НАТО. По его словам, укрепление оборонного потенциала Европы в рамках НАТО не только повысит безопасность континента, но и обеспечит соответствие ЕС ожиданиям своих трансатлантических партнеров.

Европейская ответственность означает: сделать НАТО сильнее, укрепив нашу европейскую позицию внутри НАТО. Это означает заботу о наших собственных оборонных потребностях.

Андрюс Кубилюс
еврокомиссар по обороне и космосу

Кроме того, Кубилюс призвав оборонный сектор Европы решиться на «промышленный блиц» и резко нарастить производство и инновации.

Наращивать оборонное производство. Наращивать гораздо быстрее. Наращивать с большей энергией, чем когда-либо прежде. Наша оборонная промышленность должна сейчас ответить на этот исторический вызов.

Андрюс Кубилюс
еврокомиссар по обороне и космосу

В заключение Кубилюс привел высказывание основателя Евросоюза Жана Монне о том, что Европа «рождается из кризиса». Еврокомиссар подчеркнул, что Европейский союз — это «спящий гигант», а задача нынешних властей ЕС «проста в формулировке, но трудновыполнима: разбудить спящего гиганта».

