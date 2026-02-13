Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во вторник в Страсбурге заявил, что замена «американских стратегических инструментов на европейские должна стать приоритетом для Европы», сообщает турецкое новостное агентство Anadolu Ajansi. Кубилюс с сожалением признал зависимость Европейского союза от США в части таких «стратегических возможностей, как данные космической разведки или дозаправка в воздухе», а их замену назвал «первым шагом к нашей независимости».
При этом еврокомиссар признал, что «развод» с США займет много времени и обойдется дорого, пишет европейское бюро Politico. По оценкам генсекретаря НАТО Марка Рютте, «полный развод» достигнет 10% ВВП, что вдвое превышает расходы стран НАТО на оборону. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), расходы к 2035 году могут составить 1 трлн долларов.
Европейским союзникам потребуется не только заменить основные военные платформы и людские ресурсы США… но и решить проблему нехватки космических средств и средств разведки, наблюдения и рекогносцировки во всех областях, а также заменить вклад США в механизмы командования и контроля НАТО.
Кроме того, Кубилюс продолжает настаивать на создании в Европе сил быстрого реагирования численностью до 100 000 военнослужащих, которые заменят американские войска. По версии еврокомиссара, будущая европейская армия не заменит национальные армии, а будет существовать наряду с ними.
На его взгляд, Европе должна обеспечить себе возможности «выстоять самостоятельно» не потому, что Североатлантическому альянсу «пришел конец», а потому, что «мы должны быть готовы». Для этого он предложил сформировать европейские силы быстрого реагирования численностью от 80 000 до 100 000 солдат. Как пояснил Стакис, этот шаг будет «полностью согласован» с НАТО, сообщает европейское издание EU Perspectives.
Кубилюс тоже поспешил заверить, что европейская независимость в области обороны не означает действий вне НАТО. По его словам, укрепление оборонного потенциала Европы в рамках НАТО не только повысит безопасность континента, но и обеспечит соответствие ЕС ожиданиям своих трансатлантических партнеров.
Европейская ответственность означает: сделать НАТО сильнее, укрепив нашу европейскую позицию внутри НАТО. Это означает заботу о наших собственных оборонных потребностях.
Кроме того, Кубилюс призвав оборонный сектор Европы решиться на «промышленный блиц» и резко нарастить производство и инновации.
Наращивать оборонное производство. Наращивать гораздо быстрее. Наращивать с большей энергией, чем когда-либо прежде. Наша оборонная промышленность должна сейчас ответить на этот исторический вызов.
В заключение Кубилюс привел высказывание основателя Евросоюза Жана Монне о том, что Европа «рождается из кризиса». Еврокомиссар подчеркнул, что Европейский союз — это «спящий гигант», а задача нынешних властей ЕС «проста в формулировке, но трудновыполнима: разбудить спящего гиганта».