Назначен новый начальник Главного управления МЧС России по Башкирии.

С 1997 по 2013 годы служил на различных должностях Государственного пожарного надзора на территории города Мелеуз и Мелеузовского района. С 2013 года занимал должности руководящего состава управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РБ. В октябре 2021 года назначен на должность заместителя начальника Главного управления — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РБ.