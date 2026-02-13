Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначен новый начальник Главного управления МЧС России по Башкирии

Назначен новый начальник Главного управления МЧС России по Башкирии.

Источник: МЧС по РБ

Владимир Горин в 1997 году окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России, в 2003 году — Уфимский юридический институт МВД России. В 2018 году окончил факультет руководящих кадров Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.

С 1997 по 2013 годы служил на различных должностях Государственного пожарного надзора на территории города Мелеуз и Мелеузовского района. С 2013 года занимал должности руководящего состава управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РБ. В октябре 2021 года назначен на должность заместителя начальника Главного управления — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РБ.

С июня 2025 года по февраль 2026 года — временно исполнял обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.