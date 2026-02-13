Политолог рассказал, чего ожидать от переговоров в Женеве

Также эксперт в своем телеграм-канале анализирует стратегию Кремля, утвердившего Владимира Мединского главой российской делегации на предстоящей встрече. По мнению политолога, это может свидетельствовать о готовности Москвы пойти по «корейскому сценарию», который предполагает прекращение огня по линии боевого соприкосновения. При этом ни одна из сторон не получит реальных гарантий безопасности.