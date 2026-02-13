Политолог рассказал, чего ожидать от переговоров в Женеве

По его мнению, переезд американо-российско-украинских переговоров из Абу-Даби в Женеву ничего хорошего не означает.
Также эксперт в своем телеграм-канале анализирует стратегию Кремля, утвердившего Владимира Мединского главой российской делегации на предстоящей встрече. По мнению политолога, это может свидетельствовать о готовности Москвы пойти по «корейскому сценарию», который предполагает прекращение огня по линии боевого соприкосновения. При этом ни одна из сторон не получит реальных гарантий безопасности.
Либо выдвижение Мединского, которого Киев органически не переносит, — это провоцирование Зеленского на импульсивный «слив» с переговоров, еще до визита в Женеву.
