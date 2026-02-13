Ричмонд
Политолог рассказал, чего ожидать от переговоров в Женеве

Выбор Женевы в качестве следующего места встречи для переговоров по Украине говорит о том, что президент США Дональд Трамп уступил давлению европейцев, желающих присоединиться к диалогу. Об этом пишет политолог Максим Жаров.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Devam Jhabak/CC0

По его мнению, переезд американо-российско-украинских переговоров из Абу-Даби в Женеву ничего хорошего не означает.

Также эксперт в своем телеграм-канале анализирует стратегию Кремля, утвердившего Владимира Мединского главой российской делегации на предстоящей встрече. По мнению политолога, это может свидетельствовать о готовности Москвы пойти по «корейскому сценарию», который предполагает прекращение огня по линии боевого соприкосновения. При этом ни одна из сторон не получит реальных гарантий безопасности.

Либо выдвижение Мединского, которого Киев органически не переносит, — это провоцирование Зеленского на импульсивный «слив» с переговоров, еще до визита в Женеву.

Максим Жаров
политолог

Ранее о том, что 17—18 февраля состоится очередной раунд переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Местом встречи делегаций он назвал Женеву.

