Yeni Safak: страны НАТО в Брюсселе решили поставить Украине вооружений на 48 млрд долларов

«На сегодняшнем заседании контактной группы мы пообещали выделить Украине новую военную помощь на общую сумму 35 млрд фунтов (48 млрд долларов)», — заявил после встречи группы глава Минобороны Великобритании Джон Хили. При этом министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что в этом году Украине потребуется военная помощь в размере как минимум 60 млрд долларов.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, согласно изданию, сообщил о выделении пятью странами — Британией, Исландией, Норвегией, Швецией и Литвой — дополнительных средств на закупку американских систем вооружения в соответствии со списком приоритетных потребностей Украины (PURL). Он подчеркнул, что речь идет о «сотнях миллионов долларов», тогда как Хили на пресс-конференции по итогам встречи упомянул о дополнительной помощи в размере 3 млрд долларов.
Рютте надеется, что в скором времени и другие страны Европейского союза могут выделить дополнительные средства на закупку американского оружия для Киева. По крайней мере письма с такой просьбой были разосланы всем членам контактной группы.
В свою очередь, Хили, открывая сессию, заявил, что страны НАТО сейчас «более сплочены и решительны, чем когда-либо». Он пообещал усилить давление на Россию, чтобы 2026 год «стал годом окончания этой войны».