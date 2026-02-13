Ричмонд
Yeni Safak: страны НАТО в Брюсселе решили поставить Украине вооружений на 48 млрд долларов

Союзники и партнеры по НАТО в четверг, на заседании контактной группы по обороне в Брюсселе, согласовали военную поддержку Украины в этом году в размере почти 48 млрд долларов, а 2026 год объявили «целевым годом» для завершения конфликта. Об этом пишет турецкая газета Yeni Safak.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«На сегодняшнем заседании контактной группы мы пообещали выделить Украине новую военную помощь на общую сумму 35 млрд фунтов (48 млрд долларов)», — заявил после встречи группы глава Минобороны Великобритании Джон Хили. При этом министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что в этом году Украине потребуется военная помощь в размере как минимум 60 млрд долларов.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, согласно изданию, сообщил о выделении пятью странами — Британией, Исландией, Норвегией, Швецией и Литвой — дополнительных средств на закупку американских систем вооружения в соответствии со списком приоритетных потребностей Украины (PURL). Он подчеркнул, что речь идет о «сотнях миллионов долларов», тогда как Хили на пресс-конференции по итогам встречи упомянул о дополнительной помощи в размере 3 млрд долларов.

Рютте надеется, что в скором времени и другие страны Европейского союза могут выделить дополнительные средства на закупку американского оружия для Киева. По крайней мере письма с такой просьбой были разосланы всем членам контактной группы.

В свою очередь, Хили, открывая сессию, заявил, что страны НАТО сейчас «более сплочены и решительны, чем когда-либо». Он пообещал усилить давление на Россию, чтобы 2026 год «стал годом окончания этой войны».

