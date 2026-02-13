Yeni Safak: страны НАТО в Брюсселе решили поставить Украине вооружений на 48 млрд долларов

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, согласно изданию, сообщил о выделении пятью странами — Британией, Исландией, Норвегией, Швецией и Литвой — дополнительных средств на закупку американских систем вооружения в соответствии со списком приоритетных потребностей Украины (PURL). Он подчеркнул, что речь идет о «сотнях миллионов долларов», тогда как Хили на пресс-конференции по итогам встречи упомянул о дополнительной помощи в размере 3 млрд долларов.