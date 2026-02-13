МЮНХЕН, 13 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал превосходство России над Евросоюзом, несмотря на разные экономические возможности.
«ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией — ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», — заявил Мерц, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.
Он полагает, что Евросоюз не в полной мере использует имеющийся у него военный, политический, экономический и технологический потенциал. «Поэтому сейчас самое важное — переключить сознание», — сказал Мерц.
