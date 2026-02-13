Ричмонд
Мерц признал превосходство России над Евросоюзом

Мерц: Россия сильнее ЕС, несмотря на экономические возможности.

Источник: AP 2024

МЮНХЕН, 13 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал превосходство России над Евросоюзом, несмотря на разные экономические возможности.

«ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией — ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», — заявил Мерц, выступая на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Он полагает, что Евросоюз не в полной мере использует имеющийся у него военный, политический, экономический и технологический потенциал. «Поэтому сейчас самое важное — переключить сознание», — сказал Мерц.

Конференция по безопасности в Мюнхене пройдет 13—15 февраля.

