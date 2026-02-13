Ричмонд
«Ахиллесова пята». СМИ раскрыли, что задумал Запад вблизи Калининграда

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Польша и Литва заявили о планах по созданию учебного полигона в Сувалкском коридоре вблизи Калининградской области, пишет The National Interest.

Источник: © РИА Новости

«Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в “безграничный форпост” НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками», — говорится в материале.

По данным издания, в конце января на трехсторонней встрече в Вильнюсе с участием Владимира Зеленского и польского лидера Кароля Навроцкого президент Литвы Гитанас Науседа предложил «укрепить безопасность» в регионе, который называют «ахиллесовой пятой» альянса.

Отмечается, что прибалтийская республика уже выделила 100 миллионов евро на создание нового учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в самом центре Сувалкского коридора.

«Новизна предложения Литвы заключается в том, что это будет как бы приглашением Польше расширить объект так, чтобы он располагался по обе стороны границы», — сообщается в публикации.

Генсек НАТО Марк Рютте перед заседанием глав минобороны стран-членов 12 февраля заявил, что ответ альянса будет разрушительным в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России.

В Совете Федерации посоветовали Рютте перестать «героически бороться» с выдуманными им фантомами.

Сувалкский коридор — полоса длиной около 100 километров на границе между Литвой и Польшей, граничащая также с Калининградской областью России и с Белоруссией.