Постпред при ООН: США ждут от Европы больших расходов на оборону

МЮНХЕН, 13 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация ждет от своих европейских союзников наращивания расходов на оборону и на сохранение текущего мирового порядка. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Уолтц заверил, что Вашингтон будет активно добиваться сохранения существующего миропорядка, но поставил под вопрос готовность к этому европейских союзников Вашингтона. «И я бы спросил, хотят ли и готовы ли европейцы принимать необходимые [для этого] жесткие финансовые меры?» — сказал он.
Постпред США при ООН утверждал, что Вашингтон нес основную финансовую нагрузку, связанную с сохранением «порядка, основанного на правилах, после Второй мировой войны». «Однако при наличии госдолга, который составляет $37 трлн и растет, огромной долговой нагрузки на западный мир, думаю, справедливо будет попросить 450 млн европейцев, у которых экономика такого же размера, как у США, быть в большей степени самодостаточными в обеспечении собственной обороны», — добавил он.
«Мы просим остальные страны в большей степени справедливым образом содействовать нам в финансовом отношении, поскольку существующее положение вещей обходится дорого, и оно уже не является устойчивым», — подчеркнул Уолтц.