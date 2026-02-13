Постпред при ООН: США ждут от Европы больших расходов на оборону

Постпред США при ООН утверждал, что Вашингтон нес основную финансовую нагрузку, связанную с сохранением «порядка, основанного на правилах, после Второй мировой войны». «Однако при наличии госдолга, который составляет $37 трлн и растет, огромной долговой нагрузки на западный мир, думаю, справедливо будет попросить 450 млн европейцев, у которых экономика такого же размера, как у США, быть в большей степени самодостаточными в обеспечении собственной обороны», — добавил он.