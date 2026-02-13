Полковник полиции Олег Богун возглавил Управление Госавтоинспекции Кубани

Управление Госавтоинспекции Главного управления МВД России по Краснодарскому краю возглавил полковник полиции Олег Богун. Нового руководителя личному составу представил начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант полиции Олег Агарков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Олег Богун начал свою службу с должности командира взвода роты патрульно-постовой службы милиции. В Госавтоинспекции он прошел путь от различных подразделений до руководящих постов.
С 2007 по 2011 год Богун руководил подразделением Госавтоинспекции ОВД по Ленинградскому району. С 2011 по 2018 год возглавлял отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Краснодару. Более семи лет руководил Управлением Госавтоинспекции МВД России по Ростовской области.
За период службы Олег Николаевич награжден медалями «За отличие в службе» I, II, III степеней, медалью «За доблесть в службе», а также нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД».