Полковник полиции Олег Богун возглавил Управление Госавтоинспекции Кубани

С 2007 по 2011 год Богун руководил подразделением Госавтоинспекции ОВД по Ленинградскому району. С 2011 по 2018 год возглавлял отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Краснодару. Более семи лет руководил Управлением Госавтоинспекции МВД России по Ростовской области.