NYT: США ради уступок по Донбассу усилили давление на Украину

США усилили давление на Украину, добиваясь уступок по Донбассу и проведения президентских выборов до 15 мая 2026 года. По данным источников The New York Times, в случае отказа Вашингтон может выйти из переговоров, тогда как Киев требует гарантий безопасности. Чего на самом деле хотят в США, как на это реагируют на Украине и что о переговорах говорят в России — в материале «Газеты.Ru».