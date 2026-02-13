СМИ: экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что «НАТО без США — ничто»

Тем не менее Расмуссен убежден, что Европа «все еще слишком зависима» от США и думать о полном разрыве между ними — «фантазия», не имеющая ничего общего с реальностью. На его взгляд, НАТО останется краеугольным камнем европейской безопасности, не в последнюю очередь из-за ядерного зонтика США.