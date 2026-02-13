СМИ: экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что «НАТО без США — ничто»

Расмуссен, согласно интервью, признал, что разрыв Европы с США — «очень болезненный процесс», хотя сам «мировой полицейский» (США), похоже, решил «уйти в отставку». Экс-генсек НАТО считает, что Европейский союз, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея теперь должны объединиться, чтобы «стать ядром сотрудничества между свободными демократиями мира».
Трамп, на его взгляд, уважает только «единство и твердую позицию», поэтому, когда европейцы единым фронтом выступили против Белого дома в защиту Гренландии, это сработало.
Если же США решатся выйти из состава альянса, европейцам придется создавать собственный оборонный блок, приводит слова экс-генсека альянса европейское бюро Politico.
Если США решат не участвовать в НАТО или игнорировать ее, европейцам придется создать европейскую НАТО на базе коалиции желающих — стран, которые способны и готовы защищать Европу.
Тем не менее Расмуссен убежден, что Европа «все еще слишком зависима» от США и думать о полном разрыве между ними — «фантазия», не имеющая ничего общего с реальностью. На его взгляд, НАТО останется краеугольным камнем европейской безопасности, не в последнюю очередь из-за ядерного зонтика США.
Но он вновь подчеркнул, что Европа слишком долго зависела от дешевых энергоносителей из России, дешевых товаров из Китая и дешевой безопасности из Соединенных Штатов, и теперь эта модель не работает.