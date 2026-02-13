Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что «НАТО без США — ничто»

Андерс Фог Расмуссен, бывший премьер-министр Дании и экс-генсек НАТО, в интервью американскому каналу NPR отметил, что, хотя большинство датчан считают США своим противником, США пока остаются «естественным лидером свободного мира», которого неким заменить.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Расмуссен, согласно интервью, признал, что разрыв Европы с США — «очень болезненный процесс», хотя сам «мировой полицейский» (США), похоже, решил «уйти в отставку». Экс-генсек НАТО считает, что Европейский союз, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея теперь должны объединиться, чтобы «стать ядром сотрудничества между свободными демократиями мира».

Как он пояснил, такой шаг назрел, потому что европейцы испробовали в отношении администрации Дональда Трампа все виды стратегии, включая лесть, но это не сработало.

Трамп, на его взгляд, уважает только «единство и твердую позицию», поэтому, когда европейцы единым фронтом выступили против Белого дома в защиту Гренландии, это сработало.

Тем не менее Расмуссен уверен, что «НАТО без участия США — ничто».

Если же США решатся выйти из состава альянса, европейцам придется создавать собственный оборонный блок, приводит слова экс-генсека альянса европейское бюро Politico.

Если США решат не участвовать в НАТО или игнорировать ее, европейцам придется создать европейскую НАТО на базе коалиции желающих — стран, которые способны и готовы защищать Европу.

Андерс Фог Расмуссен
экс-генсек НАТО

Тем не менее Расмуссен убежден, что Европа «все еще слишком зависима» от США и думать о полном разрыве между ними — «фантазия», не имеющая ничего общего с реальностью. На его взгляд, НАТО останется краеугольным камнем европейской безопасности, не в последнюю очередь из-за ядерного зонтика США.

Но он вновь подчеркнул, что Европа слишком долго зависела от дешевых энергоносителей из России, дешевых товаров из Китая и дешевой безопасности из Соединенных Штатов, и теперь эта модель не работает.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше