Телеграм-канал «Пул Первого» опроверг планы блокировки и контроля мессенджеров в Беларуси.
«Контролировать» и «блокировать» в Беларуси будут разве что фейки. Такая вот она белорусская диктатура правды", — заметили в телеграм-канале.
Ранее журналист Игорь Тур в своем телеграм-канале заявил, что в сети начало распространяться якобы заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что стране собираются блокировать мессенджеров, VPN и их владельцев, а также призыв контролировать разрешенное.
— Коротко по сути — на пустом месте фейк, ничего подобного Лукашенко не говорил, — подчеркнул журналист.
