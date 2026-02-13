Ричмонд
«Пул Первого» опроверг планы блокировки и контроля мессенджеров в Беларуси

«Пул Первого» отреагировал на якобы планы блокировки и контроля мессенджеров в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Телеграм-канал «Пул Первого» опроверг планы блокировки и контроля мессенджеров в Беларуси.

«Контролировать» и «блокировать» в Беларуси будут разве что фейки. Такая вот она белорусская диктатура правды", — заметили в телеграм-канале.

Ранее журналист Игорь Тур в своем телеграм-канале заявил, что в сети начало распространяться якобы заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что стране собираются блокировать мессенджеров, VPN и их владельцев, а также призыв контролировать разрешенное.

— Коротко по сути — на пустом месте фейк, ничего подобного Лукашенко не говорил, — подчеркнул журналист.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, о чем давно предупреждал белорусов.

Тем временем Лукашенко сказал, к чему должны быть готовы в Беларуси: «Я не говорю, что это завтра будет».

Кроме того, глава государства сказал, где в Беларуси завтра может произойти катастрофа.

