«Рост экономики Грузии не лучший пример для Молдовы»: Министр экономики признал, что эта страна только выиграла, не присоединившись к антироссийским сакнциям

Проблема в том, что при всей своей терпеливости, у нас люди почему-то считают, что все им должны, что они представляют некую особую ценность по сравнению с остальными миллиардами населения. Что некие дяди и тети приведут их за руку в светлое европейское будущее. Надо просто потерпеть и не обращать внимания на то, как все вокруг разрушают, а их обдирают до нитки.