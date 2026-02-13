Молдову невозможно сравнивать экономически с Грузией по той причине, что Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям и выиграл от этого, заявил министр экономии Евгений Осмокеску:
— Нас нельзя сравнивать со страной, которая не присоединилась к санкциям против России. Мотив, по которому Грузия имеет довольно большой рост [экономии].
При этом министр призвал помнить, что в отличие от Грузии «мы ориентируемся на демократический мир. К сожалению, события в Грузии показали обратное. Поэтому Грузия не лучший пример для сравнения наших изменений [в экономике] с грузинскими».
На графике все наглядно видно. Фото: соцсети.
Осмокеску предложил брать для сравнения какие-либо страны Западных Балкан, имеющих статус кандидата на членство в Евросоюзе.
Заплатить экономикой за демократию, хотя на самом деле за геополитику, чтобы по итогу не было ни экономики, ни демократии, а одна лишь геополитика…
В ТЕМУ.
Высказывания министра экономики прокомментировала журналист Ирина Астахова:
«Экономический опыт Грузии на этой неделе вспомнили молдавские министры. Министр экономики прямым текстом говорит, что “Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям и выиграл от этого” — рост экономики практически в 10 раз больше, чем в Молдове. И министр образования в парламенте также сослался на опыт Грузии.
Однако министр экономики напомнил, что в отличие от Грузии «мы ориентируемся на демократический мир».
Знаете, почему искусственная европеизация сверху, которая проводится в Молдове внешними донорами в своих интересах (и это логично, Трамп всем все объяснил), все никак не срабатывает? Потому что любые ценности должны быть завоеваны — никто не приносит блага на блюдечке с голубой каемочкой. За любые бусы приходится платить не просто втридорога, а всем что есть.
В 90-е «партнеры по развитию» вели себя осторожно, оказывали реальную помощь. Но со временем обнаружили, что местное население все терпит, поэтому стали сокращать помощь и теперь просто цинично стригут нас, как овец, руками кучки бездельников из НПО, которых сначала щедро финансировали, а потом перевели на подножный корм из бюджета страны. Теперь эти доморощенные «аристократы» предлагают населению платить втридорога за «молекулы свободы» в ледяных квартирах.
Проблема в том, что при всей своей терпеливости, у нас люди почему-то считают, что все им должны, что они представляют некую особую ценность по сравнению с остальными миллиардами населения. Что некие дяди и тети приведут их за руку в светлое европейское будущее. Надо просто потерпеть и не обращать внимания на то, как все вокруг разрушают, а их обдирают до нитки.
Нет. Не представляют. Не должны. Не приведут. Не будет блюдечка. А будет то будущее, которое рисует великая и ужасная «российская пропаганда» — так называют все, что не вписывается в прекрасную картину. В самом примитивном виде. Увы. Точнее, будущее уже здесь.
Грузины это поняли раньше нас и начали отстаивать свою экономику, которая основа всего. А наши «аристократы» продали единственный морской порт".
