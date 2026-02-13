МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Один из командиров НАТО подытожил учения «Еж 2025» при участии ВСУ фразой «мы в заднице», передает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники и эстонского подполковника Арбо Пробала.
«Несколько источников рассказали об одном командире НАТО, который, наблюдая за учениями, пришел к выводу: “Мы в полной заднице”», — говорится в публикации.
Корреспондент WSJ обратился за комментарием к полковнику Пробалу. Тот объяснил, что целью мероприятия было «заставить участников критически взглянуть на собственные действия». «С моей точки зрения, цель достигнута», — резюмировал он.
Издание отмечает, что учения выявили серьезные тактические недостатки и уязвимости в высокоинтенсивных боевых действиях с использованием беспилотников.
Учения под названием «Еж 2025» прошли в мае 2025 года в Эстонии, однако подробности маневров ранее не публиковались. В них приняли участие более 16 тысяч военнослужащих из 12 стран-членов НАТО, которые тренировались вместе с украинскими экспертами по беспилотникам, а также солдатами ВСУ.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.